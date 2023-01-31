تركيا تشترط على السويد لانضمامها إلى حلف (ناتو)

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه من الممكن لأنقرة الجلوس مع السويد والحديث معها بخصوص انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حال أوفت بالتزاماتها.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع نظيره المجري بيتر زيجارتو في العاصمة بودابست التي يجري إليها زيارة رسمية.وأوضح تشاووش أوغلو أنه من غير الممكن لتركيا في ظل هذه الظروف الحالية، الموافقة على انضمام السويد إلى حلف (ناتو)، وفق وكالة الأناضول.وأضاف أن تركيا تؤيد فكرة توسع حلف شمال الأطلسي، وأن أنقرة واحدة من الدول الخمس الأكثر إسهاما في فعاليات (ناتو).وتابع: تركيا تتفهم مخاوف السويد وفنلندا الأمنية، لكن بالمقابل على هاتين الدولتين أن تتفهما مخاوف تركيا الأمنية أيضا، هناك تواجد كبير للتنظيمات "الإرهابية": "غولن"، "بي كي كي/ واي بي جي" في السويد.وذكر أن السويد وفنلندا تعهدتا بمنع فعاليات التنظيمات "الإرهابية" على أراضيها في المذكرة الثلاثية التي أبرمت على هامش قمة زعماء الناتو في مدريد صيف العام الماضي.ولفت إلى أن فنلندا تبدي حرصا أكثر من السويد على تطبيق بنود المذكرة، مشيرا بهذا السياق أن أنقرة تلاحظ بوضوح رغبة حكومة السويد الحالية في تطبيق المذكرة أكثر من الحكومة السابقة.