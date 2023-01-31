صحيفة إسرائيلية: هكذا سيكون سيناريو المواجهتين المقبلتين مع جبهتي غزة ولبنان

كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، سيناريو المواجهتين المقبلتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع جبهتي قطاع غزة ولبنان.





ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإنه "في يونيو المقبل، سيتم إجراء مناورات عسكرية للجيش واسعة النطاق لإعداد الجبهة الداخلية لصراع عسكري من جبهتي قطاع غزة ولبنان".





وأضافت: "في السيناريو الجديد، لا توجد تقديرات دقيقة لكمية الصواريخ والقذائف التي سيتم إطلاقها من الشمال ومن غزة (تقديرات سابقة توقعت إطلاق 1500 صاروخ يوميا)".





وتابعت الصحيفة: "وفقا للسيناريو، ستتعطل شبكات الهواتف الخلوية والكهرباء، وسيتضرر 450-500 مبنى، وستسمح الحكومة بإخلاء آلاف المستوطنين من الحدود اللبنانية أو من غلاف غــــــــــزة، وسيحدث شلل تام في حياة المستوطنين في كافة المدن".





وأكلمت: "سيتم شن هجمات إلكترونية مكثفة وستحدث مواجهات في مدن الداخل مع الفلسطينين على غرار ما حدث في 2021، وستتعطل إمدادات الغذاء والدواء للسكان".

رام الله - دنيا الوطن