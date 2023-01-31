تيسير خالد يدعو لمساءلة (كنيست) بسبب قوانينها ضد الفلسطينيين‎‎‎‎

وأضاف بأن "كنيست الإسرائيلي لم يسبق له أن فكر بمثل هذه التشريعات عندما يتعلق الأمر بإرهابيين يهود أياديهم ملطخة ليس فقط بدماء الفلسطينيين بل وبدماء إسرائيليين يهود بدء بأولئك الذين ارتكبوا الاعتداء الإجرامي ضد رؤساء البلديات الفلسطينيين في نابلس ورام الله".





رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم الثلاثاء، البرلمانات العالمية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي إلى النظر في التشريعات، التي تصدر عن كنيست الإسرائيلي، والتي تحمل طابعا عنصريا واتخاذ ما يلزم لمساءلة كنيست عن هذه التشريعات بما في ذلك علاقاتها مع هذه الهيئة التشريعية الإسرائيلية وتعليق عضويتها في هذه الاتحادات، حتى تكف عن تشريعاتها العنصرية.جاء ذلك على خلفية مصادقة الهيئة العامة لكنيست بالقراءة الأولى، يوم أمس الاثنين بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف اليميني المتطرف والفاشي الحاكم والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.وفي ختام تصريحه دعا خالد المجلس الوطني الفلسطيني إلى بدء حملة اتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وجميع البرلمانات الوطنية في جميع دول العالم ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من خطوات ضغط على كنيست الإسرائيلي للتوقف عن سن تشريعات عنصرية بما في ذلك تعليق عضوية كنيست في هذه الاتحادات.