وزير الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة يفتتحان مشروع تطوير شارع الجزائر

بدوره؛ أكد رئيس بلدية غزة أن البلدية بذلت جهوداً كبيرة لتطوير المنطقة وتحسين الأوضاع البيئية والصحية في المنطقة وخدمة المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الجزائر والشوارع المتعامدة عليه في منطقة الرمال الجنوبي غرب المدينة والذي طورته البلدية مؤخراً.وشارك في الافتتاح، محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، وممثل البنك الإسلامي م. رفعت دياب، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، وممثلين عن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ولفيف من المواطنين وأهالي المنطقة، وممثلين عن المؤسساتالتي يخدمها الشارع.وأكد وزير الحكم المحلي أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمشاريع التي نفذتها بلدية غزة ويخدم نحو 200 ألف مواطن إضافة إلى المؤسسات والجامعات الموجودة في المنطقة ومحيطها، معتبراً أن المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية لدوره في تسهيل الوصول لمؤسسات ذوي الإعاقة في المنطقة.وأضاف أن الوزارة تتطلع لتنفيذ مشاريع أخرى بالتعاون مع البلدية ضمن جهود تطوير البنية التحتية في المدينة وتحسين واقع الخدمات التي تقدمها للمواطنين في المدينة، مشيداً بدور بلدية غزة وكافة المؤسسات لدورها في إنجاز المشروع.وشكر البنك الإسلامي للتنمية والممول لدورهم في تمويل المشروع، مشيداً بالتعاون بين البلدية والوزارة وكافة المؤسسات لإنجاز المشروع، معتبرًا أن هذا المشروع له أهمية كبيرة لدوره في تسهيل حركة ذوي الإعاقة في المنطقة ووصولهم للمؤسسات في المنطقة.من جهته؛ شكر محافظ غزة كافة المؤسسات والجهات التي ساهمت في تطوير المشروع، معتبراً أن تسمية شارع في مدينة غزة باسم شارع الجزائر يؤكد بوضوح حب الشعب الفلسطيني للجزائر وشعبها.وكانت بلدية غزة قد نفذت مشروع تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الجزائر من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى) بقيمة إجمالية بلغت نحو 680 ألف دولار.