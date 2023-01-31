دولي

وزير إسرائيلي يكشف حقيقة تحويل أموال المقاصة للسلطة

وزير إسرائيلي يكشف حقيقة تحويل أموال المقاصة للسلطة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش، مساء الثلاثاء، على تصريحات قناة إسرائيلية بشأن تحويل وزارته أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. 

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سموتريتش نفى نفيًا قاطعًا الأنباء التي أوردتها (القناة 12) بأن وزارته حولت أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووصف سموتريتش التقرير بالكذبة المتكاملة، موضحًا أن وزارته تخطط لسلسلة من العقوبات ضد السلطة في أعقاب التصعيد الأمني ​​وتشجيعها لما وصفه بـ "الإرهاب".

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وزير إسرائيلي يكشف حقيقة تحويل أموال المقاصة للسلطة

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