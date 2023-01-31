نتنياهو يتقدم بطلب إلى اليونان ضد مصلحة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بطلب إلى اليونان بهدف التصويت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة ضد قرار فلسطين البحث بماهية الاحتلال لأراضيها.







وطلب نتنياهو، من وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس دعم إسرائيل في الأمم المتحدة.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "نتنياهو أعرب عن أمله في أن تتجلى العلاقات الثنائية الجيدة بين إسرائيل واليونان في تصويت اليونان في الأمم المتحدة".وأصدر نتنياهو تعليماته إلى مدير مجلس الأمن القومي لتنسيق لقاء ثلاثي بين قادة إسرائيل واليونان وقبرص (الرومية) حول هذا الموضوع.وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو: "كما ناقش الجانبان ضرورة منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وفرص توسيع دائرة السلام ودول اتفاقية إبراهيم".ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجدول الزمني لزيارة الوزير اليوناني إلى إسرائيل.​​​​​​​وكانت اليونان امتنعت، نهاية الشهر الماضي، عن التصويت على قرار بالأمم المتحدة طلب من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.