شؤون فلسطينية

حريات: السجون في حالة غليان والأسرى يعلنون خطوات تصعيدية

حريات: السجون في حالة غليان والأسرى يعلنون خطوات تصعيدية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" عمليات القمع المتواصلة منذ ثلاثة أيام بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية التي تتخذها إدارة مصلحة السجون بحقهم، وتعريض حياتهم للخطر في سجن عوفر، مجدو، النقب والدامون، حيث أقدمت الأسيرات على حرق إحدى غرفهن للتصدي للهجمة الشرسة والدفاع عن أنفسهن ولفت أنظار الرأي العام لمعاناتهن والأخطار اليومية التي يعشنها.

وأكد حريات أن حالة الغليان تسود ساحات السجون كافة بفعل الإستهداف الممنهج للحركة الأسيرة، الرامي لكسر إرادتها وعزلها عن محيطها الوطني والحد من دورها النضالي الفلسطيني، وتتجلى هذه السياسة في سلسلة القوانين العنصرية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها المتطرف "إيتمار بن غفير" تطبيقها خاصة على الأسرى الفلسطينيين، والتي تمس بشكل مباشر حياة الأسرى وحقوقهم وحريتهم بهدف سرقة حقوقهم وتضييق الخناق عليهم.

وأوضح الأسرى لـ "حريات" أن الأوضاع في السجون على وشك الإنفجار فمنذ ثلاثة أيام تقوم إدارة مصلحة السجون بإجراءات عقابية مشددة ضدهم، حيث قامت بعزل العشرات منهم، والاعتداء على بعضهم، وجردتهم من مستلزماتهم الأساسية، وقامت اليوم صباحاً بتنفيذ عملية قمع بحق الأسيرات واعتدت عليهنّ، وعزلت الأسيرة ياسمين شعبان، ورداً على ذلك قرر الأسرى في كافة السجون تصعيد خطواتهم منذ البارحة حيث أعلن 120 أسيراً في قسمي (26و27) في سجن النقب الإضراب عن الطعام، وأكدوا أن جريمة قمع الأسيرات واستهدافهن لن يمر عليها الأسرى مرور الكرام.

وفي ختام بيانه، حمّل حريات إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات، ودعا كل أحرار العالم للالتفاف حول الحركة الأسيرة في نضالها اليومي العادل من أجل كرامتها الإنسانية والوطنية ومن أجل انتزاع حريتها والتصدي للرواية الإسرائيلية التي تحرض على الأسرى وتشوه نضالهم.

أخبار ذات صلة

التعليم بغزة تنفي لـ &quot;دنيا الوطن&quot; أنباء تعطيل الدوام المدرسي غدًا

التعليم بغزة تنفي لـ "دنيا الوطن" أنباء تعطيل الدوام المدرسي غدًا

عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات مساس بالأمة الإسلامية

عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات مساس بالأمة الإسلامية

اشتية يستقبل رئيسة الذراع الاستثماري لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية

اشتية يستقبل رئيسة الذراع الاستثماري لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية

جنين: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من دير أبو ضعيف

جنين: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من دير أبو ضعيف

منصور يبعث ثلاث رسائل أممية عقب التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا

منصور يبعث ثلاث رسائل أممية عقب التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا

تيسير خالد يدعو لمساءلة (كنيست) بسبب قوانينها ضد الفلسطينيين‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو لمساءلة (كنيست) بسبب قوانينها ضد الفلسطينيين‎‎‎‎

وزير الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة يفتتحان مشروع تطوير شارع الجزائر

وزير الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة يفتتحان مشروع تطوير شارع الجزائر

&quot;الداخلية&quot;: أفشلنا محاولات عديدة للمساس بأمن واستقرار قطاع غزة

"الداخلية": أفشلنا محاولات عديدة للمساس بأمن واستقرار قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات مساس بالأمة الإسلامية

عكرمة صبري: الاعتداء على الأسيرات مساس بالأمة الإسلامية

اشتية يستقبل رئيسة الذراع الاستثماري لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية

اشتية يستقبل رئيسة الذراع الاستثماري لمجموعة وكالة التنمية الفرنسية

جنين: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من دير أبو ضعيف

جنين: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من دير أبو ضعيف

تيسير خالد يدعو لمساءلة (كنيست) بسبب قوانينها ضد الفلسطينيين‎‎‎‎

تيسير خالد يدعو لمساءلة (كنيست) بسبب قوانينها ضد الفلسطينيين‎‎‎‎

وزير الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة يفتتحان مشروع تطوير شارع الجزائر

وزير الحكم المحلي ورئيس بلدية غزة يفتتحان مشروع تطوير شارع الجزائر

حريات: السجون في حالة غليان والأسرى يعلنون خطوات تصعيدية

حريات: السجون في حالة غليان والأسرى يعلنون خطوات تصعيدية

&quot;التحرير الفلسطينية&quot;: الاعتداء على الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال جريمة كبرى

"التحرير الفلسطينية": الاعتداء على الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال جريمة كبرى

(العربية): القاهرة تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية

(العربية): القاهرة تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية

منوعات

بيومي فؤاد يُصاب بصدمة بسبب إيرادات فيلم &quot;إتنين للإيجار&quot;

بيومي فؤاد يُصاب بصدمة بسبب إيرادات فيلم "إتنين للإيجار"

مجدداً.. محمد رمضان وعمرو أديب وجها لوجه بالمحاكم والحكم اليوم

مجدداً.. محمد رمضان وعمرو أديب وجها لوجه بالمحاكم والحكم اليوم

أول تعليق من أبو الليف بعد مغادرته العناية المركزة

أول تعليق من أبو الليف بعد مغادرته العناية المركزة

كارول سماحة تتعرض لهجومٍ حاد بعد حصولها على عضوية نقابة الموسيقيين المصرية

كارول سماحة تتعرض لهجومٍ حاد بعد حصولها على عضوية نقابة الموسيقيين المصرية

للمرة الأولى.. والدة هنا الزاهد تخوض تجربة تقديم البرامج

للمرة الأولى.. والدة هنا الزاهد تخوض تجربة تقديم البرامج

شاهد.. فيديو يُظهر معاملة والدة بيكيه السيئة لِـ شاكيرا

شاهد.. فيديو يُظهر معاملة والدة بيكيه السيئة لِـ شاكيرا

حسن الرداد يكشف: لهذا السبب لم أسمي ابني سمير

حسن الرداد يكشف: لهذا السبب لم أسمي ابني سمير

شيرين عبد الوهاب توجّه رسالة مهمة للجمهور

شيرين عبد الوهاب توجّه رسالة مهمة للجمهور

محمد فؤاد يكشف تفاصيل عودته القوية للحفلات والفن

محمد فؤاد يكشف تفاصيل عودته القوية للحفلات والفن

الراقصة شمس تكشف تفاصيل تهديد سعد الصغير لها وتصوريها بأوضاع مخلّة

الراقصة شمس تكشف تفاصيل تهديد سعد الصغير لها وتصوريها بأوضاع مخلّة

عربي

قيس سعيّد: البرلمان لم يعد يعني شيء للتونسيين

قيس سعيّد: البرلمان لم يعد يعني شيء للتونسيين

الإمارات: قرار جديد بشأن المطلوبين للخدمة الوطنية

الإمارات: قرار جديد بشأن المطلوبين للخدمة الوطنية

الكنيسة المصرية تقيم قداساً للمسيحيين في السعودية

الكنيسة المصرية تقيم قداساً للمسيحيين في السعودية

تونس: إنقاذ 24 مهاجراً والبحث عن مفقودين آخرين بسواحل صفاقس

تونس: إنقاذ 24 مهاجراً والبحث عن مفقودين آخرين بسواحل صفاقس