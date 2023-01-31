لافرورف يردّ على تصريحات بلينكن بشأن إيران

ردّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن إمكانية استخدام أساليب عسكرية ضد إيران.







وقال لافرورف إنّ "الغرب يفضل البصق على قرارات مجلس الأمن والتحول إلى العدوان"، وذلك في ردّه على كلام نظيره الأميركي أنتوني بلينكن على إمكانية استخدام أساليب عسكرية ضدّ إيران، بحسب قناة (الميادين).



رام الله - دنيا الوطنوأكّد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو أنّ "روسيا قلقة من الوضع بشأن إيران"، مضيفاً أنّ "قرار الغرب بالتوجه إلى إلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة كان خطأ فادحاً".ووجّه وزير الخارجية الروسي ردّاً صارماً إلى بلينكن، بعد رسالة دعت فيها واشنطن موسكو عبر مصر أيضاً إلى خروج القوات الروسية من أوكرانيا.وقال لافروف: "الحديث هنا لا يدور حول أوكرانيا، ولا حول نظام كييف الذي لا يتمتع بأيّ استقلالية، وإنّما يخضع لإملاءات واشنطن، ولكن الحديث يدور حول رفض الأميركيين أيّ أحداث يمكن أن تمسّ بهيمنتهم".