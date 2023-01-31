الجبهة الشعبية تُعقب على سياسة الاحتلال هدم منازل المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنوجّهت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، التحيّة إلى أبناء شعبنا في مدينة القدس ولحراكهم الشعبي الذي يقف سدًا منيعًا أمام كل محاولات الاقتلاع وآخرها مجزرة الهدم التي ما زالت تنفذها سلطات الاحتلال في بلدة جبل المكبر وفي العديد من المناطق المقدسيّة تحت ذرائع مختلفة.وأكَّدت الجبهة أنّ سياسة هدم منازل أبناء شعبنا في مدينة القدس لن تنجح في اقتلاعهم وتشريدهم من منازلهم وأراضيهم في العاصمة الفلسطينيّة، ولن يكونوا لقمة سائغة للاحتلال، ولن يسمحوا بهدم منزل جديد في جبل المكبّر وشعفاط وعناتا وسائر المناطق المقدسيّة التي يسعى الاحتلال لإفراغها من سكّانها وتحويلها إلى مستعمراتٍ جديدة لصالح مشاريعه الاستيطانيّة.ودعت كافة أبناء شعبنا في مدينة القدس للتوحّد في وجه غول الاستيطان، خاصّة خلال هذه الأوقات التي يزداد فيها تحريض حكومة اليمين الفاشي في الكيان، مُؤكدةً أنّ مخيمات وقرى مدينة القدس ستبقى قلاعًا للصمود والمقاومة، ولن تستطيع إجراءات وممارسات وجرائم الاحتلال أن تكسرها أو أن تخترقها.