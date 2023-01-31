شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس برئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس برئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات الأردنية أحمد حسني.

ونقل رئيسا جهازي المخابرات رسالة دعم وتضامن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على دعمهما للرئيس محمود عباس، وفلسطين وشعبها الشقيق والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس، أهمية استمرار التنسيق مع الجانبين المصري والأردني وشكره للجهود التي تبذلها كل من مصر والأردن للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

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