شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد ومستعدون للحوار مع أمريكا والمجتمع الدولي

الرئيس عباس: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد ومستعدون للحوار مع أمريكا والمجتمع الدولي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتحمل مسؤولية التصعيد القائم في ظل غياب الضغط الدولي.

وقال الرئيس عباس خلال استقباله لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الرئاسة برام الله، إنه يتم التغاضي عن أعمال إسرائيل دون رادع في ظل الاستيطان وعمليات القتل وتغيير هوية القدس.

وأوضح: "قمنا باتخاذ جملة من القرارات، بدأنا في تنفيذها حماية لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل، لوقف انتهاكاتها، والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب".

وشدد على أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم.

وأكد على الاستعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

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