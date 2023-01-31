شؤون فلسطينية

الناشطة البرغوثي: الأسيرات خط أحمر والأسرى لن يقبلوا بفرض واقع جديد

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الناشطة السياسية فادية البرغوثي على أن مكانة الأسيرات لدى شعبنا عظيمة وهن خط أحمر لدى الحركة الأسيرة.

وقالت البرغوثي إن ما يحدث من اعتداءات على الأسيرات والأسرى تصعيد حقيقي، وتطبيق لتهديدات بن غفير، ومحاولة لفرض واقع جديد على الأسرى.

وشددت على أن الأسرى لن يقبلوا بهذا الواقع، وستسقط إجراءات الاحتلال أمام صلابتهم ووحدتهم.

وأضافت: "لم يسبق أن نجح الاحتلال في كسر شوكة الحركة الأسيرة التي اعتادت انتزاع حقوقها".

وأوضحت أن الأسرى من أهم ثوابت شعبنا الفلسطيني التي لم يفرط فيها ولم يتركها دون إسناد، ولم تتخلى عنها مقاومته يوماً.

وتابعت: "إدراك نتنياهو لحساسية قضية الأسرى جعله واهماً أن المساس بها سيخفف أثر الصفعة التي وجهها له أبطال القدس في الأيام الماضية".

ودعت شعبنا إلى إسناد الأسرى في مختلف الساحات، وأن تكون قضيتهم أولوية يظهر أثرها على شكل هبات شعبية في كل مناطق الوطن.

وأردفت: "في هذه الظروف يظهر الدور الحقيقي للمؤسسات الحقوقية والدولية التي ينبغي أن تمارس دورها بإنصاف، وتظهر وحشية الاحتلال وانتهاكه لكافة الحقوق والأعراف الدولية المتعلقة بالأسرى".

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