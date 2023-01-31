بلينكن: سنقدم دعمًا ماليًا لأونروا في فلسطين وهذه قيمته

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه من المهم في الوقت الراهن اتخاذ خطوات تهدف لخفض التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية.وأكد بلينكن عقب لقاءه الرئيس محمود عباس في رام الله، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعارض سياسات الهدم والطرد والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة، بحسب وكالة (رويترز).وأضاف "نرى أفقا منحسرا من الأمل بالنسبة للفلسطينيين ويجب أن يتغير هذا".وشدد بلينكن أن الولايات المتحدة تعارض أي تحرك من أي طرف يمكن أن يصعب حل الدولتين بما في ذلك توسيع المستوطنات، لافتاً أنها ستعمل على فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الفلسطينيين، بالإضافة لأنه تم الاتفاق على توفير خدمات الجيل الرابع من الإنترنت للفلسطينيين.