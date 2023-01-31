"التحرير الفلسطينية": الاعتداء على الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال جريمة كبرى

رام الله - دنيا الوطنقال الأسير المحرر محمد التاج عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية ان الاعتداء الوحشي والإجرامي الذي قامت به أدوات القمع التابعة لمصلحة السجون على الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون بالغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات وعزل الأسيرات بعد سحب الأدوات الكهربائية وكافة مقتنيات الأسيرات يعتبر جريمة كبرى لا يمكن السكوت عليها ويجب محاسبة مرتكبيها .واعتبر التاج حالة الاستنفار العام التي أعلنها الاسرى وإغلاق الأقسام ورفض الفحص الأمني رفضاً للإعتداء الذي تعرضت له الأسيرات ورفضا للإجراءات العقابية والتعسفية اليومية بحقهم مما ينذر بإنفجار كبير داخل سجون الاحتلال الفاشي.واضاف التاج على الاحتلال تحمل مسؤولياته تجاه حياة الأسرى والتداعيات الخطيرة في حال المس بحياتهم وعلى المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية تحمل مسؤولياتهم والزام دولة الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف على الأسرى الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم ومحاسبة قادة الاحتلال على التمادي في الاعتداءات على الأسيرات والأسرى الفلسطينيين ضمن تشريعات وقوانين فاشية .ودعا التاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية والرسمية والشعبية نصرة واسنادا للأسيرات الماجدات والأسرى البواسل في معركتهم ضد القمع والتنكيل الذي يتعرضون له من مصلحة السجون بتعليمات مباشرة من الإرهابي ابن غفير وحكومته الفاشية.