(العربية): القاهرة تطرح مبادرة لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية



يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى مساء اليوم الثلاثاء، بالرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله لبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة "العربية" مساء اليوم الثلاثاء، عن مبادرة مصرية طرحتها القاهرة لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية.وأوضحت القناة أن القاهرة طرحت مبادرة تهدف لوقف التصعيد الحالي الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، خاصة الضفة الغربية.وبينت أن الوفد الأمني المصري سينقل مطالب السلطة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي لخفض التصعيد الحالي.