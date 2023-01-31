شؤون فلسطينية

القريوتي: زيارة بيلنكن غير مرحب بها وتأتي في إطار مواصلة الدعم الأمريكي للاحتلال

القريوتي: زيارة بيلنكن غير مرحب بها وتأتي في إطار مواصلة الدعم الأمريكي للاحتلال
لؤي القريوتي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومسؤولها في فلسطين، لؤي القريوتي، "إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى فلسطين تأتي في إطار مواصلة أمريكا لدعمها السياسي والعسكري للاحتلال الصهيوني، وهي شريك الاحتلال في عدوانه على شعبنا وأمتنا، وعليه فإن هذه الزيارة غير مرحب بها ونرفض ما ينتج عنها".

وأضاف القريوتي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الزيارة التي تأتي بعد العمليات البطولية في القدس المحتلة، تؤكد مجدداً دوافع أمريكا، في المسارعة لحماية العدو الصهيوني وتعزيز أمنه على حساب حقوق شعبنا الذي ترتكب بحقه أبشع المجازر كل يوم أمام أعين العالم". 

وتابع: "شعبنا مستمر في مقاومته للاحتلال بكل الوسائل والطرق الممكنة وفي مقدمتها الكفاح المسلح، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق شعبنا، سيزيدنا تمسكا بالحقوق والثوابت وإصرارا على مواصلة النضال والكفاح و الجهاد حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مطهرة من كل مستوطن ومحتل".

ودعا القريوتي السلطة الفلسطينية إلى "عدم الخضوع للإملاءات الأمريكية، حول إعادة التنسيق الأمني، والاستمرار في العمل النضالي باعتباره الخيار الأوحد لشعبنا الفلسطيني للتخلص من هذا الاحتلال العنصري".

ووجه التحية إلى "كل المقاومين والمناضلين والمجاهدين في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة ونشد على أياديهم أن يأخذوا المبادرة لتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وإرهابه فهذه الحكومة الارهابية والعنصرية لا يردعها إلا مزيدا من قتلى جنودها ومستوطنيها".

وقال القريوتي: "نرحب بكل الدعوات للحوار من أجل الوصول إلى وحدة وطنية وترتيب المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية محصنة باستراتيجية وطنية نضالية كفاحية للتخلص من هذا الاحتلال العنصري الإرهابي".

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