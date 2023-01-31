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قيس سعيّد: البرلمان لم يعد يعني شيء للتونسيين

قيس سعيّد: البرلمان لم يعد يعني شيء للتونسيين
الرئيس قيس سعيّد
رام الله - دنيا الوطن
أوضح الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسباب وراء انخفاض نسبة التصويت والمشاركة خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعة في تونس.

وقال سعيّد إن "90% تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا".

وتابع خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، أن "التونسيين رفضوا المشاركة في الانتخابات على الرغم من تغيير طريقة الاقتراع، لأن السنوات العشر الماضية جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد الفعل الذي حصل في الدورين الأول والثاني من الانتخابات". وفق (روسيا اليوم)

وأكد أن "نسبة الإقبال على التصويت تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون في المؤسسات"، مشيرا إلى أن "هناك من سيعلق بطريقته لكن هذا لا يعنينا.. هذا لا يثير إلا الازدراء والاحتقار، ومرة أخرى عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم وما يقومون به هو بمثابة الخيانة العظمى".

وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، مساء الاثنين أن نسبة المشاركة في التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت 11.4%  وفق النتائج الأولية الرسمية لهيئة الانتخابات.

ويشار إلى أنه كان قد نظم في تونس، يوم الأحد 29 يناير، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وقد وصفت نسبة المشاركة  في التصويت، بـ"المتدنية جدا". 

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