الإمارات: قرار جديد بشأن المطلوبين للخدمة الوطنية



وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بحيث يُعفى من الخدمة الوطنية نهائياً الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما، وفق ما جاء على موقع (الإمارات اليوم).



وأوضحت الهيئة أنه "لا يعتبر وحيداً من كان لديه أخوات إناث، على أن يثبت ذلك في الأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، ويستثنى من ذلك من يبدي رغبته في الالتحاق بالخدمة متى استوفى الشروط الأخرى المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي هذه الحالة يتعين قضاؤه مدة الخدمة بالكامل، ولا يجوز استدعاؤه للقتال في الخطوط الأمامية".





رام الله - دنيا الوطنأصدرت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما من الخدمة الوطنية بشكل نهائي، مشيرة إلى أن من لديه أخوات إناث لا يعتبر وحيداً.