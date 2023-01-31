إذاعة الجيش: الأمريكيون قلقون جداً مما يحدث في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة





وكان بلينكن وصل مساء أمس إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيما سيلتقي مساء اليوم مع الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله، في محاولة لتخفيف التوتر في الأراضي الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر مطلع على تفاصيل اللقاء بين زعيم المعارضة، يائير لبيد، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قوله: إن "الأمريكيين قلقون جداً مما يحدث في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.وأضاف المصدر، بأن "محاولة إضعاف الديمقراطية تشكل خطرا كبيرا على العلاقات بين الدول".وكان لبيد، أكد بأنه "التقى بلينكن اليوم، حيث تحدثا كثيراً عن التحديات الأمنية، والتقدم الذي أحرزه (منتدى النقب) والعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة التي لا تقوم فقط على المصالح المشتركة ولكن أولاً وقبل كل شيء على القيم المشتركة لمبادئ الديمقراطية".