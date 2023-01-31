حماس تعقّب بشأن اعتداء الاحتلال على الأسيرات بسجن (الدامون)

عقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على اعتداء إدارة سجون الاحتلال على الأسيرات في سجن (الدامون)، صباح اليوم الثلاثاء.



وقال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إن "تصاعد وتيرة القمع والاعتداءات بحق الأسرى وآخرها السلوك الوحشي بحق آسيرات سجن الدامون هو اعتداء على شعبنا الفلسطيني واستفزاز لمقاومتنا التي تلتحم مع الأسرى ولن تتركهم ورقة ضعيفة لحكومة الاحتلال المتطرفة".



وأضاف القانوع: "سلوك الاحتلال الوحشي بحق الأسرى والأسيرات لن يضعف عزيمتهم في مواجهة السجان الصهيوني وحكومة المستوطنين الفاشية بل سيزيدهم إصرارًا على انتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم وانتصارهم".



وتابع: "حالة التوتر والغليان التي تمر في السجون والاعتداء على الأسيرات يتطلب الالتحام مع الأسرى في معركتهم وتوسيع مساحة الاسناد والدعم شعبياً ورسمياً وحقوقياً وستظل قضية الأسرى أولوية مهمة من ثوابت شعبنا".









رام الله - دنيا الوطن