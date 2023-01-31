الخان الأحمر: اعتصام اليوم وغداً منعا لتهجير الأهالي

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، عن بدء الاعتصام اليوم الثلاثاء، في قرية (الخان الأحمر) شرق مدينة القدس، ولغاية يوم غدٍ الأربعاء، رفضًا لقرار محكمة الاحتلال هدمها، وترحيل سكانها.ودعا شعبان في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم، لتوجيه رسالة شعبية قوية لحكومة الاحتلال المتطرفة أن شعبنا لن يسمح بهدم الخان.وأكد أن هدم وتهجير الأهالي في منطقة الخان التي تضم 25 تجمعا، يعني انتهاء الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية، وإغلاق أي أفق لأي حل سياسي، والاستيلاء على أكثر من مليون دونم لإقامة مخزون استراتيجي لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.يشار إلى أن نحو 200 مواطن فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال خطر هدم مساكنهم، وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في قرية الخان الأحمر، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة.وأعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف، إيتمار بن غفير، في تصريحات سابقة، أنه سيطلب إخلاء القرية بشكل فوري.