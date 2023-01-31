شؤون فلسطينية

"الإحصاء" يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2022

"الإحصاء" يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2022
توضيحية
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين، سجل ارتفاعا حادا نسبته 7.43% خلال العام 2022 مقارنة مع العام السابق، وبلغ 105.32 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الحاد يعود إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة الرئيسية الآتية: نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 12.76%، ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 12.26%، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 6.31%، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 4.78%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.03% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وسجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ارتفاعاً حاداً نسبته 7.69%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج ارتفاعاً حاداً نسبته 5.14% خلال العام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع أسعار المنتج في كانون أول 2022

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2022أ، وبلغ الرقم القياسي العام 106.61 خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة بـ106.42 خلال شهر تشرين ثاني 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا خلال كانون أول 2022

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.18%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 106.40 خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة بـ106.21 خلال شهر تشرين ثاني 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال كانون أول 2022

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.20%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.55 خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة بـ 108.34 خلال شهر تشرين ثاني 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال كانون أول 2022

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 9.15%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 8.65%، وبلغ متوسط سعر الزهرة 1.98 شيقل/كغم، والملفوف 1.82 شيقل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 2.43 شيقل/كغم، وفلفل أخضر حلو 1.73 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 1.71 شيقل/كغم، وكوسا كبير الحجم 1.79 شيقل/كغم، وفاصوليا خضراء رفيعة 3.49 شيقل/كغم وبصل جاف بلدي 1.32 شيقل/كغم، والبطاطا 1.89 شيقل/كغم، رغم انخفاض متوسط سعر السبانخ 1.82 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 1.21 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 2.64 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%، وبلغ متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 9.08 شيقل/كغم، ومتوسط سعر ماعز بلدي حي 28.27 شيقل/كغم، ومتوسط سعر عجل بلدي حي 16.81 شيقل/كغم، رغم انخفاض متوسط سعر البيض الطازج 14.84 شيقل/2كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 27.44 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 1.01%، وبلغ متوسط سعر الليمون الأخضر 1.27 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الزعتر الأخضر 8.77 شيقل/كغم، رغم ارتفاع متوسط سعر افوكادو حبة خشنة 2.05 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البرتقال 1.66 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.92%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.75%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 9.26%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 3.87%، وصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 2.86%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 1.32%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.11%، وتجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.57%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 0.48%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن نشاط صناعة منتجات التبغ بنسبة 1.44%.

سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.33%، خلال شهر كانون أول 2022 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

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