مساعٍ حكومية في إسرائيل لإسناد أريه درعي منصباً وزارياً

رام الله - دنيا الوطنالتفافاً على قرار المحكمة العليا في إسرائيل، تسعى كتلة (شاس) في (كنيست)، إلى اقناع جميع أعضاء الائتلاف الحكومي بالتوقيع على مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين رئيس الحركة، اريه درعي في منصب وزير.ويهدف مشروع القانون هذا، الذي بادر إليه النائب من (ليكود)، أوفير كاتس، إلى تقييد المراقبة القضائية على تعيين وزراء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).ووفق إذاعة (كان)، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ودرعي، يأملان في أن تتجنب المحكمة العليا التدخل في قانون أساس وقعه العشرات من نواب (كنيست).