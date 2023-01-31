"الخارجية": وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب المدخل الصحيح للتهدئة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك مجزرة هدم المنازل المتواصلة في القدس وفي عموم الضفة الغربية المحتلة، الحصار الظالم على قطاع غزة، واعتداءات وهجمات ميليشيا المستوطنين المسلحة كما حصل مؤخراً في البيرة ونابلس وبيت لحم وقلقيلية وروابي وترمسعيا وغيرها، الاجتياحات الدموية للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والاستيطان بجميع اشكاله.
واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات تصعيداً إسرائيلياً ممنهجاً للأوضاع في ساحة الصراع يهدد بإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.
وتؤكد الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن وقف جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو مؤخراً ضد شعبنا وقيادته، ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الرئيس لتحقيق التهدئة، تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل بالطرق التفاوضية السلمية.
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