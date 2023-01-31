"الخارجية": وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب المدخل الصحيح للتهدئة





وتؤكد الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن وقف جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو مؤخراً ضد شعبنا وقيادته، ووقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الرئيس لتحقيق التهدئة، تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل بالطرق التفاوضية السلمية.



واعتبرت الوزارة هذه الإجراءات تصعيداً إسرائيلياً ممنهجاً للأوضاع في ساحة الصراع يهدد بإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.