شاهد: الإضراب الشامل يعم جبل المكبر بالقدس رفضاً لقرارات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، رفضاً لقرارات الاحتلال بهدم المنازل والمنشآت.وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأنه تم إغلاق البلدة بالإطارات وسكب الزيوت على الشوارع لمنع وصول آليات الاحتلال الى البلدة، وتنفيذ أي عملية هدم جديدة.وأضافت: أن الإضراب شل جميع مناحي الحياة في البلدة بما فيها المدارس والقطاع التجاري.يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد أصدر تعليمات بالشروع وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية، بحجة عدم الترخيص.