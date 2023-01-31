إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب خشية "الانتقام" الإيراني





وبحسب القناة، فإن التقديرات الإسرائيلية بأن الخطر يتركز حول السياح ورجال الأعمال وكبار المسؤولين الإسرائيليين في الخارج والسفارات والسفن المملوكة لإسرائيل.





وأضافت، أنه "من بين سيناريوهات الرد التي تخشاها إسرائيل: صواريخ أو طائرات مسيرة تنطلق من اليمن أو سوريا".



ويأتي رفع حالة التأهب في إسرائيل والاستنفار الأمني، بعد تأكيد مسؤولين أميركيين أن إسرائيل هي من نفّذ الهجوم على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان بمسيّرات، قبل عدة أيام.





رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب تحسباً لانتقام إيراني رداً على استهداف المنشأة في أصفهان.