دولي

إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب خشية "الانتقام" الإيراني

إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب خشية "الانتقام" الإيراني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب تحسباً لانتقام إيراني رداً على استهداف المنشأة في أصفهان.

وبحسب القناة، فإن التقديرات الإسرائيلية بأن الخطر يتركز حول السياح ورجال الأعمال وكبار المسؤولين الإسرائيليين في الخارج والسفارات والسفن المملوكة لإسرائيل.

وأضافت، أنه "من بين سيناريوهات الرد التي تخشاها إسرائيل: صواريخ أو طائرات مسيرة تنطلق من اليمن أو سوريا".

ويأتي رفع حالة التأهب في إسرائيل والاستنفار الأمني، بعد تأكيد مسؤولين أميركيين أن إسرائيل هي من نفّذ الهجوم على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان بمسيّرات، قبل عدة أيام.

أخبار ذات صلة

مساعٍ حكومية في إسرائيل لإسناد أريه درعي منصباً وزارياً

مساعٍ حكومية في إسرائيل لإسناد أريه درعي منصباً وزارياً

إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب خشية &quot;الانتقام&quot; الإيراني

إسرائيل تواصل رفع حالة التأهب خشية "الانتقام" الإيراني

الرئيس التشادي يصل إلى إسرائيل لتعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس التشادي يصل إلى إسرائيل لتعزيز العلاقات بين البلدين

بلينكن يدعو لخطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين

بلينكن يدعو لخطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين

الولايات المتحدة: إسرائيل تستوفي المتطلبات الأميركية ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة

الولايات المتحدة: إسرائيل تستوفي المتطلبات الأميركية ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة

(كنيست) يوافق بالقراءة الأولى على قانون سحب الجنسية من أسرى القدس وأراضي 48

(كنيست) يوافق بالقراءة الأولى على قانون سحب الجنسية من أسرى القدس وأراضي 48

بوتين يبحث مع بن سلمان التعاون في إطار منظمة &quot;أوبك+&quot;

بوتين يبحث مع بن سلمان التعاون في إطار منظمة "أوبك+"

بن غفير يعتزم طرح مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات بواسطة &quot;الكرسي الكهربائي&quot;

بن غفير يعتزم طرح مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات بواسطة "الكرسي الكهربائي"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الإحصاء&quot; يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2022

"الإحصاء" يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج للعام 2022

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

&quot;الأوقاف&quot; بغزة تدين الحملة الممنهجة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الوزير البكري

"الأوقاف" بغزة تدين الحملة الممنهجة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الوزير البكري

&quot;عرين الأسود&quot; تدعو للانخراط في العمل المقاوم لمواجهة المستوطنين

"عرين الأسود" تدعو للانخراط في العمل المقاوم لمواجهة المستوطنين

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي

هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي

وزارة الأسرى بغزة تحذر من الخطوات الانتقامية التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى

وزارة الأسرى بغزة تحذر من الخطوات الانتقامية التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

&quot;الدفاع المدني&quot; يحذر من سرعة الرياح وخطر تشكل السيول في بعض المناطق

"الدفاع المدني" يحذر من سرعة الرياح وخطر تشكل السيول في بعض المناطق

منوعات

الراقصة شمس تكشف تفاصيل تهديد سعد الصغير لها وتصوريها بأوضاع مخلّة

الراقصة شمس تكشف تفاصيل تهديد سعد الصغير لها وتصوريها بأوضاع مخلّة

بالصور.. نسرين طافش بإطلالة نارية وملفتة

بالصور.. نسرين طافش بإطلالة نارية وملفتة

بعد ادعاءه أنها زوجته.. كيم كارداشيان تقاضي رجلًا

بعد ادعاءه أنها زوجته.. كيم كارداشيان تقاضي رجلًا

النجمة الراحلة &quot;ذكرى&quot; تعود مجددًا.. صور تُعرض لأول مرة

النجمة الراحلة "ذكرى" تعود مجددًا.. صور تُعرض لأول مرة

بسمة وهبة: أنا بكره البلاد اللي فيها..حتى أخلاقيات الناس بقت أوحش

بسمة وهبة: أنا بكره البلاد اللي فيها..حتى أخلاقيات الناس بقت أوحش

بالصور.. نجوى كرم بإطلالة جذابة وملفتة

بالصور.. نجوى كرم بإطلالة جذابة وملفتة

&quot;لديّ محل لبيع الكحول&quot;.. ربيع الأسمر يُثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

"لديّ محل لبيع الكحول".. ربيع الأسمر يُثير الجدل بتصريحاته الأخيرة

&quot;قلبي انكسر&quot;.. أمل عرفة تكشف تفاصيل جديدة حول طلاقها

"قلبي انكسر".. أمل عرفة تكشف تفاصيل جديدة حول طلاقها

&quot;شربت شوي وصوروني&quot;.. أصالة نصري تعتذر بعد التدخين

"شربت شوي وصوروني".. أصالة نصري تعتذر بعد التدخين

بعد فيديو التدخين ..أحلام الشامسي تدافع عن أصالة

بعد فيديو التدخين ..أحلام الشامسي تدافع عن أصالة

عربي

الكنيسة المصرية تقيم قداساً للمسيحيين في السعودية

الكنيسة المصرية تقيم قداساً للمسيحيين في السعودية

تونس: إنقاذ 24 مهاجراً والبحث عن مفقودين آخرين بسواحل صفاقس

تونس: إنقاذ 24 مهاجراً والبحث عن مفقودين آخرين بسواحل صفاقس

السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويبحث عدة ملفات

السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويبحث عدة ملفات

جيش الاحتلال يعلن وفاة مواطن سوري تم اعتقاله قرب الحدود أمس

جيش الاحتلال يعلن وفاة مواطن سوري تم اعتقاله قرب الحدود أمس