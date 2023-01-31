الرئيس التشادي يصل إلى إسرائيل لتعزيز العلاقات بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن رئيس تشاد محمد ديبي سيصل اليوم إلى إسرائيل، وسيلتقي خلال زيارته بمسؤولين إسرائيليين كبار.ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن "زيارة الرئيس التشادي محمد ديبي تأتي في إطار تعزيز علاقة إسرائيل بالدول الإسلامية".ويُذكر أن الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي قد زار إسرائيل، في أول زيارة من نوعها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2018، مما دفع رئيس وزراء الإحتلال آنذاك بنيامين نتنياهو إلى إصدار بيان واصفًا الزيارة بأنها "تاريخية".