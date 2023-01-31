الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمد كايد محمود، والمواطن وائل سبتة، وكلاهما من مدينة القدس.كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عماد ناصر بني عودة، ومحمود عمر بني عودة، من بلدة طمون جنوب طوباس، بعد مداهمة منازلهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يزن حسام أبو قبيطة من يطا جنوب الخليل، بعد أن داهمت منزله.