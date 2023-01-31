شؤون فلسطينية

الطقس: منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية

الطقس: منخفض جوي عميق يضرب الأراضي الفلسطينية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ الى شديد البرودة.

كما توقعت دائرة الأرصاد، أن تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا وعاصفا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد غدا الأربعاء بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية نهارا وتمدد في ساعات المساء لتصل إلى المناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

ويتراجع تأثير المنخفض يوم الخميس بشكل تدريجي مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة بين الحين والآخر خاصة على المناطق الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء ويتوقع استقرار الأجواء خلال ساعات الليل والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداُ خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في مناطق الأغوار، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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