"عرين الأسود" تدعو للانخراط في العمل المقاوم لمواجهة المستوطنين

رام الله - دنيا الوطندعت مجموعات "عرين الأسود" مساء اليوم الاثنين، شعبنا الفلسطيني إلى اليقظة التامة، ورص الصفوف والانخراط فوراً في العمل المقاوم، تزامناً مع تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.وقالت "عرين الأسود" في بيان لها: "نظراً لأننا نقاتل وحدنا ندعوكم يا أبناء شعبنا للتسلح فوراً بكل ما ملكت أيمانكم، ونقول لنتنياهو وبن غفير سيكون سلاح مستوطنيكم غنائماً بأيدي رجالنا، وسنقتلكم به وسترون بأم أعينكم، وسنرى من سيحاصر من".ووجهت المجموعة المقاومة "التحية لروح أسد فلسطين خيري علقم، وللفتى المغوار محمد عليوات، ولكل من سار على دربهم وخطاهم المباركة، وإلى أبناء شعبنا المرابط في القدس المحتلة، الذين إن ثاروا زلزلوا الأرض تحت أقدام الغزاة ودبوا الرعب في قلوب الصهاينة المعتدين".وبعثت برسالة للاحتلال بأنه "لا مكان لكم على أرضنا ولا هيكل، ولا حتى مكاناً لدفن موتاكم، عودوا من حيث جئتم كلٌ إلى موطنه الأصلي، أفضل بكثير من مواجهة مصيركم المحتوم في أرضنا، وكما ترون وتسمعون فعرين الأسود لكم بالمرصاد في كل شارع وعلى كل حاجز وقريبا سنلتقي في عقر داركم".