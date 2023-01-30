هيئة الأسرى بغزة تشارك في الاعتصام الأسبوعي

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد يمثل هيئة شئون الأسرى والمحررين في قطاع غزة في الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى البواسل والأسيرات الماجدات داخل سجون الاحتلال والذي ينظم كل يوم اثنين أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.وترأس الوفد حسن قنيطة مدير عام الهيئة في غزة برفقة عدد من كوادر ومدراء وموظفي الهيئة بغزة .وأكد قنيطة أن التوتر داخل سجون الاحتلال هو سيد الموقف في هذه اللحظات وخاصة في سجون النقب والدامون وعوفر مضيفا بان إدارة السجون تعكف علي اتخاذ إجراءات تنكيلية وانتقامية بحق الأسرى بتوجيهات من حكومة الاحتلال المتطرفة.وأوضح قنيطة بأن إدارة سجون الاحتلال فرضت مؤخرا سلسلة عقوبات على الأسيرات وقامت وحدات القمع باقتحام أقسامهن وإغلاقها في تصرف غير إنساني يمس بمشاعر الأسرى بشكل عام الأمر الذي يفاقم التوتر ويعجل من الانفجار المتوقع داخل سجون الاحتلال.وطالب قنيطة بضرورة اصطفاف الكل الفلسطيني خلف قضية الأسري وتوسيع المشاركة في الأنشطة الداعمة والمساندة لهم وتأمين حمايتهم بكافة الوسائل المتاحة محليا ودوليا وعدم ترك الأسرى والأسيرات وحيدون في هذه المعركة المصيرية.