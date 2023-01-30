وزارة الأسرى بغزة تحذر من الخطوات الانتقامية التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى
حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من الخطوات الانتقامية والهجمة المسعورة التي بدأتها قوات سجون الاحتلال منذ أيام بحق الأسرى، والتي تمثلت بالنقل التعسفي والتفتيش والحرمان من الكنتينة والخروج إلى الفورة، وفرض عقوبات على الأسيرات واقتحام أقسامهن وإغلاقها.
وأضافت الوزارة أن الأوضاع في سجن النقب لازالت متوترة للغاية خاصة في قسمي 27،28 حيث تستمر إدارة السجون في قطع التيار الكهربائي عن الأسرى، ومنع إدخال الطعام لليوم الثالث على التوالي.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الهجمة المسعورة سيزيد من الأوضاع سخونة داخل السجون، مع إعلان 120 أسيرًا بسجن النقب بتسليم ورقة البدء بالإضراب عن الطعام لإدارة السجون ردا على حالة القمع المستمرة، وأوعزوا بالدفاع عن أنفسهم بكافة السبل الممكنة والمتاحة، حيث وصلت عديد من الوصايا من أسرى استشهاديين بأن ساعة الصفر تقترب كلما زاد الاحتلال في حماقاته".
وناشدت الوزارة المؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي الى التدخل الفوري والعاجل لوقف الهجمة المسعورة والانتقامية بحق الأسرى .
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