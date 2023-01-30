شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى بغزة تحذر من الخطوات الانتقامية التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى

وزارة الأسرى بغزة تحذر من الخطوات الانتقامية التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من الخطوات الانتقامية والهجمة المسعورة التي بدأتها قوات سجون الاحتلال منذ أيام بحق الأسرى، والتي تمثلت بالنقل التعسفي والتفتيش والحرمان من الكنتينة والخروج إلى الفورة، وفرض عقوبات على الأسيرات واقتحام أقسامهن وإغلاقها. 

وأضافت الوزارة أن الأوضاع في سجن النقب لازالت متوترة للغاية خاصة في قسمي 27،28 حيث تستمر إدارة السجون في قطع التيار الكهربائي عن الأسرى، ومنع إدخال الطعام لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الهجمة المسعورة سيزيد من الأوضاع سخونة داخل السجون، مع إعلان  120 أسيرًا بسجن النقب بتسليم ورقة البدء بالإضراب عن الطعام لإدارة السجون ردا على حالة القمع المستمرة، وأوعزوا بالدفاع عن أنفسهم بكافة السبل الممكنة والمتاحة، حيث وصلت عديد من الوصايا من أسرى استشهاديين بأن ساعة الصفر تقترب كلما زاد الاحتلال في حماقاته".

وناشدت الوزارة المؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي الى التدخل الفوري والعاجل لوقف الهجمة المسعورة والانتقامية بحق الأسرى .

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