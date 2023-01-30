مركز فلسطين: السجون على وشك الانفجار في وجه السجان

وأوضح مركز فلسطين أن إدارة السجون وبتعليمات من أعلى مستوى امنى وسياسي لدى الاحتلال صعَّدت خلال الفترة الأخيرة من عدوانها على الأسرى بتنفيذ عمليات اقتحام واسعة لعدة سجون وعزل عشرات الأسرى، وأجراء تنقلات تعسفية بين الأقسام والسجون المختلفة بهدف وضع الأسرى في حالة عدم الاستقرار وإحباط أي محاولات منهم للتصدي لجرائم الاحتلال المتزايدة بحقهم.



مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" وصف الأوضاع في السجون انها تغلى وعلى حافة الانفجار وخاصه مع تزايد تهديدات المجرم "بن غفير" بالمضي قدماً في سياسته الرامية لفرض مزيد من التضييق على الاسرى والتنكيل بهم ومصادرة حقوقهم.



وأشار الأشقر إلى أن الأسرى لا يمكن أن يقبلوا باستمرار تلك الاعتداءات عليهم وانهم عازمون على مواجهة تلك السياسة الإجرامية، ولجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في حالة انعقاد دائم منذ أسبوعين استعداداً للحظة الحاسمة والتي ستفجر الأوضاع داخل السجون.



وكشف الأشقر أن الأسرى بدأوا أولى خطوات التصعيد والاحتجاج دفاعاً عن أنفسهم وحقوقهم، بإعادة وجبات الطعام خلال الأيام الماضية وإغلاق الأقسام في العديد من السجون، إضافة إلى خطوة شروع ١٢٠ أسيرا في سجن النقب الصحراوي بالإضراب عن الطعام كرسالة تحذير إلى الاحتلال للتوقف عن عدوانه المستمر على الأسرى.



وبين الأشقر أن الاحتلال يحاول تصدير أزمته الداخلية والهروب منها وإظهار رباطة الجأش بالتعدي على الأسرى كونه يعتبرهم الحلقة الأضعف في المعادلة، ويحاول أن يستفرد بهم مستغلاً الأحداث التي جرت في القدس، واستكمالا لمخططات المجرم بن غفير الذي يتوعد الأسرى بجعل حياتهم جحيماً.



وحمَّل الأشقر حكومة الاحتلال المتطرفة وإدارة السجون المسئولية الكاملة عن تداعيات ما يجرى في السجون من غليان بسبب إجراءات التنكيل والتضييق على الأسرى، مشيراً الى الاحتلال لن ينجح في عزل ما يجرى داخل السجون عما يجرى خارجه مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن يقفوا مكتوف الأيدي تجاه العدوان على الأسرى.



وجدد الأشقر الدعوة لكل أبناء شعبنا وفصائله المقاومة إلى تشكيل أكبر جبهة تضامن مع الأسرى في مواجهتهم المرتقبة مع إدارة السجون، حتى لا يستفرد الاحتلال بهم، وتوسيع دائرة الإسناد محلياً وعربياً ودولياً للجم هذه الحكومة المتطرفة وإجراءاتها القمعية التي ستُدخل السجون في مرحلة خطيرة تنذر بأوضاع قاسية خلال الفترة القادمة تطال كافة السجون.





رام الله - دنيا الوطنحذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من انفجار وشيك في سجون الاحتلال، نتيجة الضغط الشديد والهجمة الشرسة والغير مسبوقة التي يتعرض له الأسرى، ويتوقع تصاعدها خلال الفترة القادمة.