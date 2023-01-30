يبدأ الليلة.. راصد جوي يكشف تطورات المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنتحدث راصد جوي فلسطيني، عن تطورات الطقس والمنخفض الجوي الذي يصل فلسطين بدءاً من هذه الليلة وستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.وقال الراصد الجوي ليث العلامي إن المنخفض الجوي سيكون متوسط لعالي الفعالية في شمال فلسطين وشمال ووسط الضفة الغربية، في حين سيكون اعتيادي لمتوسط الفعالية في جنوب الضفة وقطاع غزة.وبين أن الأمطار تكون في هذه المناطق بزخم أقل مقارنة بالمحافظات الشمالية والوسطى، بحيث يمر عليها "فترات وساعات توقف" ولكن لا يعني استبعاد فترات أخرى من الغزارة بالهطول أحياناً.وأشار إلى أن أفضل أوقات هطول الامطار فيها هي عصر ومساء الثلاثاء ومن ثم مساء الاربعاء.ولفت إلى أن المنخفض الجوي يتميز بالبرودة، وهبات الرياح القوية خاصة الأربعاء.