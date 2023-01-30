شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة: قدمنا تسهيلات ضريبية وإعفاءات لمعظم القطاعات

"المالية" بغزة: قدمنا تسهيلات ضريبية وإعفاءات لمعظم القطاعات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية بغزة هيثم مشتهى إن الوزارة قامت بتقديم تسهيلات عديدة للمكلفين والتجار، وأعفت المواد الأساسية من الضرائب والرسوم الجمركية لمدة شهرين في إطار توفير السلعة للمستهلك والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأضاف خلال استضافته عبر إذاعة الرأي الحكومية: "خلال العام 2022 تم تسهيل عملية الاستيراد، من خلال تشجيع التجار والمستثمرين وتخفيف الضريبة عليهم، إضافة لتقديم تسهيلات مختلفة".

وتابع: "وزارة المالية قدمت إعفاءً لشركات النقل والمواصلات لتعزيز صمودهم والتخفيف عنهم، وراعت الظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع المواصلات خاصة بعد جائحة كورونا، والتي أثرت على سائقي الحافلات".

وذكر أن الاعفاء شمل المركبات التي حملت أرقام 28،22،21 والتي تستخدم لنقل الأفراد، حيث تم تقديم اعفاء ضريبي بنسبة 50%، مشيراً إلى أن الملتزمين بدفع الضريبة قُدم لهم اعفاءً خاصاً.

وبين مشتهى أن المالية نفذت حملات اعفاء ضريبي بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، لتخفيض رسوم الترخيص والضرائب على المركبات ومنها المركبات التجارية التي تحمل أرقام (10،12،14،16).

وأكد أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار مطالب وتوصيات ممثلي قطاع المواصلات باعتبار انهم يعكسون وجهة نظر كافة العاملين وأصحاب العمل في هذا القطاع، لافتاً إلى عقد عدة لقاءات مع نقابة مستوردي المركبات لمناقشة ملفاتهم وتوصياتهم.

وبين مشتهى أن وزارته قدمت إعفاءات للصيادين والخاصة بضريبة القوارب بنسبة 50%، لتعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم والذي تعرض لانتكاسات كثيرة، مشدداً على أن وزارة المالية تحرص على تعزيز مختلف القطاعات الحياتية والعاملة في قطاع غزة.

وأضاف أن المالية تساهم في تعزيز قطاع الإنتاج والصناعة، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية للمصانع والشركات، حيث قامت الوزارة بتسديد ضريبة الدخل عن كافة العمال الذين قاموا بفتح سجلات ضريبية كشركات وهدفهم الحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل.

كما تم تسديد ضريبتي الدخل والمضافة عن التجار الصغار ذوي الحالات الاجتماعية بنسب متفاوتة، كذلك تخفيض الضريبة على قيمة رسوم التراخيص لكافة كتبة العرائض، وشركات الحج والعمرة، لافتاً إلى دعم وزارة المالية للقطاعات الأهلية والخيرية.

وأشار مشتهى إلى أن وزارة المالية وبقرارات من لجنة متابعة العمل الحكومي قامت بتقديم تخفيض ضريبي وتسهيلات في إطار دعم وتعزيز صمود المواطنين، والتخفيف من حدة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

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