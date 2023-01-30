بلينكن يدعو لخطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أيام من التصعيد.وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس "نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد".وأكد بلينكن أن "واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل والإسرائيليين وهذا التزام لن يتغير أبدا"، لافتاً في ذات الوقت إلى أنها تعمل على تعميق اتفاقات أبراهام لتعزيز أمن إسرائيل في المنطقة".ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن واشنطن تعمل على توسيع دائرة الأمن والسلام بين إسرائيل ودول المنطقة.وسيتوجه بلينكن في وقت لاحق إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس محمود عباس في مقر القيادة في مدينة رام الله.