الولايات المتحدة: إسرائيل تستوفي المتطلبات الأميركية ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها تدعم الخطوات في العلاقة الثنائية التي تعود بالفائدة على مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تتمثل إحدى هذه الخطوات في العمل معًا نحو استيفاء إسرائيل لمتطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة.وأوضحت في بيان لها اليوم الاثنين، أن "برنامج الإعفاء من التأشيرة هو أولاً وقبل كل شيء شراكة أمنية ما بين الولايات المتحدة والدول المشاركة به"، مضيفةً "تواصل الحكومة الأمريكية العمل مع إسرائيل من أجل تلبية جميع متطلبات البرنامج".ولفتت إلى أن "الدخول لبرنامج الإعفاء من التأشيرة عملية معقدة وشاقة، يُعد الوصول إلى ما معدله أقل من 3% من نسبة رفض التأشيرات لغير المهاجرين مجرد خطوة واحدة من ضمن العديد من الخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها للانضمام للبرنامج."وشددت على أنه يجب على "حكومة إسرائيل استيفاء جميع المتطلبات لدخول البرنامج، ويجب القيام بالكثير من المهام في فترة زمنية قصيرة جدًا، كما يجب على (كنيست) أن يتحرك فهناك ثلاثة قوانين يجب على إسرائيل تمريرها حتى تتأهل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة".وأضافت أنه سيتعين على الحكومة الإسرائيلية، عبر الوزارات الحكومية، التحرك بسرعة لتجهيز المتطلبات الفنية العديدة اللازمة حتى تصبح مؤهلة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، فهذه المتطلبات خاصة بمشاركة البيانات وفحص المسافرين، بما في ذلك أنظمة المعلومات التي يجب تطويرها ثم تنفيذها واختبارها".وبينت أنه بحلول شهر أيلول/ سبتمبر 2023، أي مع نهاية السنة المالية في أمريكا، سوف تنتهي فرصة إسرائيل لاستكمال هذه الإجراءات وتمرير القوانين المطلوبة.وأضافت "تعد المعاملة بالمثل أثناء السفر متطلبًا أساسيًا لدخول هذا البرنامج، ونسعى إلى المساواة في المعاملة وحرية السفر لجميع المواطنين الأمريكيين بغض النظر عن أصولهم القومية أو الدينية أو العرقية، بما في ذلك الأمريكيون الفلسطينيون الذين يسعون للدخول إسرائيل أو العبور من خلالها".وتابعت "هذا الأمر يعني أن أي شخص يحمل الجنسية الأمريكية ويحمل جواز سفر أمريكي سوف يكون قادرًا على السفر إلى إسرائيل في زيارات قصيرة المدى لمدة تقل عن 90 يومًا، بما في ذلك السفر من وإلى الضفة الغربية عبر مطار بن غوريون".