(كنيست) يوافق بالقراءة الأولى على قانون سحب الجنسية من أسرى القدس وأراضي 48

رام الله - دنيا الوطنوافق (كنيست) الاحتلال ، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس وأراضي 48.وأوضح أن "مشروع القانون ينص على أنه عند إدانة شخص بارتكاب عمل إرهابي وحكم عليه بالسجن، يعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو رخصة إقامته الدائمة، حسب الحالة".وأضاف أنه "إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب الفعل، سيتم نقل مثل هذا الشخص في نهاية فترة سجنه إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وفقا للمادة 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل".ويستهدف مشروع القانون بشكل واضح المحررين كريم وماهر يونس، حيث أفرج عنهما بعد اعتقال دام 40 عاما، وبدأت سلطات الاحتلال بالتضييق عليهما وصادرت منهما أموالا ومركبة تعود لأقاربهما، وسط إطلاق تهديدات بحقهما.