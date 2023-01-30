توضيح من "أوقاف" غزة حول تسعيرة الحج للعام الجاري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة مساء اليوم الإثنين، توضيحاً بخصوص تسعيرة الحج للعام الحالي.وأكدت لجنة الحج بالوزارة في بيانٍ لها، أنه لم يتم تحديد تسعيرة الحج للعام 2023 - 1444 هجري.وقالت إن تسعيرة الحج يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من ترتيبات وإجراءات إبرام عقود استئجار السكن في مكة والمدينة وعقود النقل الجوي والبري الداخلي والخارجي وغيرها من الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.ودعت "الأوقاف" وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والحصول على أي معلومات تتعلق بموسم الحج من المصادر الرسمية بالوزارة.