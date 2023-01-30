شؤون فلسطينية

غزة: حكم بالإعدام شنقًا لتاجر مخدرات

غزة: حكم بالإعدام شنقًا لتاجر مخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم (إ/أ) لحيازته مواد مخدرة والاتجار بها مع العود.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء استنادًا لنصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.

وحاز المتهم على مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار حيث ضُبط بحوزته العديد من تلك الكميات، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يذكر أنه سبق تم ادانة المتهم المذكور والحكم عليه في العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي والسرقة وغيرها، وسبق أن تم الحكم عليه بأحكام قضائية متفاوتة حول وقائع مماثلة وهو من أصحاب العود الجنائي.

وأدانته المحكمة في القضية الراهنة بالاستناد إلى أحكام المادة (29) من قانون المخدرات والتي تنص على أنه (يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار كل من يرتكب جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية إذا ارتكبت الجريمة في احدى دور العبادة أو التعليم، أو إذا استخدم الجاني الأسلحة النارية أثناء ارتكاب الجريمة أو في حالة العود لارتكاب جريمة الاتجار بتلك المواد).

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