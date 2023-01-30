تفاصيل لقاء نتنياهو وبلينكن في القدس

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة.واجتمع بلينكن في القدس مع نتنياهو، وتناول الحديث التحضير لزيارة نتنياهو لواشنطن قريبا، إضافة إلى الملفين الفلسطيني والايراني وسبل توسيع رقعة اتفاقيات ابراهيم.وذكر بلينكن لدى وصوله مطار بن غوريون بعد ظهر اليوم أنه يجب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني اتباع خطوات لتخفيف التوتر.يشار إلى أن بلينكن سيتوجه غدًا الثلاثاء، إلى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس .