رئيس خدمات النصيرات لـ"استوديو الوطن": سنعقد لقاءات وسنتخذ قراراً حول استمرار المشاركة أم لا

خاص دنيا الوطنأكد رئيس نادي خدمات النصيرات إياد كلاب، أن مجلسه تقدم باستقالته للجهات المعنية، وهو حاليا بمسمى مجلس إدارة النادي المستقيل.ولفت كلاب في تصريحات لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة تقدم باستقالته للجهات المعنية، وهو حالياً مجلس مسير للأعمال، وذلك رداً على ما وصفه "بتعرض ناديه لمؤامرة تحكيمية مستمرة".ولفت إلى أنه لا يعلم حالياً هل سيشارك النادي في باقي جولات بطولة دوري الدرجة الممتازة بغزة، مبيناً أنه سيكون هناك لقاءات خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما سيحدث، وما القرار الذي سيتخذ.يشار إلى أن إدارة نادي اتحاد الشجاعية أصدر بياناً عقب ما جرى مع النادي في رفح يوم أمس، أعلن فيه استقالته من منصبه، وهدد بالانسحاب من منافسات الدوري، مطالباً بتشكي لجنة تحقيق من قبل اتحاد كرة القدم.