بن غفير يعتزم طرح مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات بواسطة "الكرسي الكهربائي"

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، عن عزم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، طرح مشروع قانون لإعدام منفذي العمليات بواسطة الكرسي الكهربائي.ووفق (القناة 12)، فإن "بن غفير يعتزم قريباً تقديم مشروع قانون تطبيق عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، بحيث كل من يرتكب مذبحة ضد المدنيين يجب أن يعدم بواسطة كرسي كهربائي".وفي وقت سابق، عقب بن غفير على استمرار سلطات الاحتلال في هدم المنازل بمدينة القدس، بالقول: "في هذا الصباح يستمر هدم المنازل غير القانونية في القدس".وشدد أنها "خطوة واحدة ضمن سلسلة من الخطوات الهامة لفرض السيطرة"، مضيفًا أن "ذلك يأتي في إطار الحرب على الإرهاب، والمطلوب في هذه الحرب المزيد من الخطوات"، وفق وصفه.