تونس: إنقاذ 24 مهاجراً والبحث عن مفقودين آخرين بسواحل صفاقس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات التونسية إنقاذ 24 مهاجراً إثر غرق مركبهم بسواحل منطقة اللواتة بولاية صفاقس، بينما لايزال البحث مستمراً عن 13 مهاجر آخر من المفقودين.وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي بأنه جرى نجدة المهاجرين ليلة الـ29 كانون الثاني/ يناير الجاري، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وينحدر جميع من كانوا على متن المركب المنكوب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقد كانوا خلال عملية هجرة غير منظمة نحو إيطاليا، بحسب وسائل إعلام تونسية.والجدير ذكره، أن علم 2022 شهد موجات هجرة قياسية من سواحل تونس حيث يقدر أعداد من وصلوا إلى السواحل الإيطالية بأكثر من 18 ألف من التونسيين وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة، فيما فقد في البحر نحو 600 مهاجر من جنسيات مختلفة.