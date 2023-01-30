السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي ويبحث عدة ملفات





رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في القاهرة، حيث بحث الطرفان مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة دانيل روبنستاين، وفق ما جاء على موقع (اليوم السابع).وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلاً تحياته إلى الرئيس جو بايدن، ومؤكداً على "علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة".من جانبه؛ نقل بلينكن إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الأمريكي، مؤكداً أنه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، فإن واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه "في هذا السياق تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية، حيث أكد الرئيس إلى أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين، كما أكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء".