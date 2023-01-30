كاتس: (كنيست) يصوّت اليوم على حرمان منفذي العمليات من أمرين

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، ظهر اليوم الإثنين، عن اقتراح ستقدمه لجنة خاص بقيادة عضو (كنيست) أوفير كاتس بشأن منفذي العمليات، في جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن "توافقًا من أعضاء لجنة عضو (كنيست) كاتس على طرح مشروع قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية أو الإقامة".وأضافت: سيقدم مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الجلسة العامة مساء اليوم.وأكملت الصحيفة: "الاقتراح شدد على أن أي مواطن أو مقيم وافق على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمرتب أو مكافأة، عن تنفيذ عمل قومي أو الإضرار بالأمن، سيحرم من وضعه كمواطن أو مقيم".