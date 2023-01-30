نابلس: الاحتلال يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق المربعة غرب نابلس من جهة بلدة تل، وكما أغلقت حاجز صرة بين نابلس وقلقيلية صباحا ومنعت المركبات من المرور خلاله من كلا الاتجاهين، كما أغلقت الحاجز العسكري قرب مصنع الطنيب على شارع نابلس وطولكرم في ساعات الصباح في كلا الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "شافيه شمرون" العسكري شمال غرب نابلس، يقومون بتفتيش المركبات والتدقيق بهوياتهم الشخصية ما سبب بأزمة خانقة في المكان، كما يقوم الجنود على حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالتدقيق في هويات المواطنين.وتنتشر أعداد من المستوطنين على الطرقات المحيطة بنابلس، بين الفينة والأخرى، ويهاجمون مركبات المواطنين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس.