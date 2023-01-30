مشاورات أمريكية روسية جديدة حول العلاقات الثنائية





رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن بلاده تستعد لجولة مشاورات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الثنائية مشيراً إلى أنه لا توجد مواعيد نهائية محددة لذلك.وأشار ريابكوف في تصريحات صحفية، إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى "لا تحتاج إلى العلنية"، مشدداً على أن البلدين سيواصلان المحادثات في هذا الشأن.وأكد ريابكوف، أن الولايات المتحدة هي "المستفيد الرئيسي من الصراع الدائر في أوكرانيا"، بقوله: "واشنطن تستفيد إلى حد كبير، لا سيما من إمدادات الأسلحة التي تزود بها الدول الأوروبية كييف"، وفق ما نقل موقع (الشرق).وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن "الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا حقل تجارب لصناعتها العسكرية"، مشيراً إلى أن "واشنطن تتطلع إلى فرض عقود جديدة على الأوروبيين بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أميركية لإرسالها إلى أوكرانيا".واتهم ريابكوف الولايات المتحدة بمواصلة "تحريض" أوكرانيا ضد روسيا، مشدداً على أن "موسكو ستدافع عن مصالحها الأمنية المشروعة".وتابع: "روسيا لا تحتاج إلى أي شيء من الغرب، لكن الناتو ينشر قصص الرعب المعادية للروس في الدول المجاورة".