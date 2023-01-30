جنين: الاحتلال يعيق تحركات المواطنين

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحركات المواطنين جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.







وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين جنين ونابلس قرب موقع مستوطنة (حوميش) المخلاة، وآخر قرب بلدة عرابة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري وسيرت آلياتها في محيط بلدتي عرابة ويعبد، وقرى كفيرت وعنزة والزاوية.ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على سطح منزل في قرية طورة الشرقية، وتحوله إلى نقطة مراقبة عسكرية.