وزير الأوقاف يطلع نظيره القطري على مستجدات الأوضاع الفلسطينية

أطلع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، نظيره القطري الشيخ غانم بن شاهين الغانم، على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومخططات الاحتلال لتهويد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.







وجرى اللقاء في مقر وزارة الأوقاف القطرية في العاصمة الدوحة، بحضور سفير فلسطين لدى قطر منير غانم، ووكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، ومدير عام ديوان الوزير إسماعيل أبو الحلاوة.

رام الله - دنيا الوطنونقل البكري تحيات الرئيس محمود عباس، إلى القيادة والشعب القطري الشقيق على ما يقدمونه من دعم متواصل للقضية الفلسطينية.وقدم شرحا عن عمل وزارة الأوقاف وبرامجها وخططها، مشيرا إلى بعض المشاريع التي تم إعداد المخططات والدراسات بخصوصها، والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.كما تطرق إلى نشاطات الوزارة خاصة مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومركز إعداد الدعاة والوعظ والإرشاد والمساجد والعمل الخيري، مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من التجربة القطرية والتعاون بين الوزارتين وإمكانية توقيع اتفاقية لتبادل الخبرات.بدوره، حيا الوزير القطري صمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك.وأكد استعداده للتعاون مع وزارة الأوقاف في العديد من القضايا المتعلقة بالحقل الديني والخيري وتدريب الائمة والخطباء والدعاة وطلبة العلوم الشرعية.